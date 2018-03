INIZIATIVE – Tutti insieme per il rispetto, noi ci siamo!

Sempre più spesso i luoghi di lavoro diventano per le donne i luoghi del rischio e costituiscono l’occasione per inaccettabili discriminazioni e ricatti perpetrati in vista di possibili assunzioni ed eventuali avanzamenti di carriera.

Secondo quanto riportato dall’Istat nel report “Le molestie e i ricatti sessuali sul lavoro”, pubblicato alcuni giorni fa, si stima che siano oltre il 43% le donne che hanno subìto nel corso della vita una qualche forma di molestia sessuale, di cui l’8,9% sul posto di lavoro. Il fenomeno, deprecabile e ingiusto, ma certamente non nuovo, soltanto negli ultimi anni ha destato maggiore attenzione da parte dei media e, in generale, nell’àmbito della cultura e della sensibilità sociale italiana. È in tale contesto che si è inteso organizzare e realizzare l’evento: “Tutti insieme per il rispetto: noi ci siamo”, promosso dalla consigliera di Parità della Regione Molise, Giuseppina Cennamo, e previsto il prossimo 8 marzo 2018, alle 10:00, presso l’aula magna di Ateneo dell’Università degli Studi del Molise, in occasione della Giornata Internazionale della Donna.

Un incontro per discutere insieme delle problematiche che ostacolano il diritto di accesso al lavoro delle donne e delle diverse forme di discriminazione che ne limitano la dignità.

Si vuole, in tal modo, consentire la riflessione e la crescita degli studenti universitari e delle Scuole superiori di Secondo grado, chiamati, insieme alle varie istituzioni territoriali ed alle associazioni impegnate in questo settore, a esprimere un comune deciso “No” verso le varie forme di diseguaglianza e di negazione delle pari opportunità. All’evento parteciperà Giovanna Mezzogiorno, attrice impegnata nell’attuazione del principio di eguaglianza e nella lotta contro ogni forma di discriminazione. L’incontro, moderato dalla presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Molise, Pina Petta, è realizzato in collaborazione con: il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (Cug) e la consigliera pari opportunità dell’Università degli Studi del Molise, la Scuola Superiore della Magistratura di Campobasso, il Comitato Pari opportunità del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Campobasso, l’Amministrazione Comunale di Campobasso, l’Amministrazione Provinciale di Campobasso, la Questura di Campobasso, la Commissione per le Parità e le Pari Opportunità della Regione Molise, l’Osservatorio Pari opportunità e politiche di genere Ause Molise, le associazioni ActionAid Molise, Fidapa Bpw Italy distretto sud-est, sezione Campobasso e Lions Club. Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp