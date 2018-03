INIZIATIVE – Torna “Meteora”, la storica rivista dell’associazione Fidapa

Dopo tre anni di assenza è nuovamente disponibile “Meteora”, la storica rivista della Fidapa sezione di Termoli, fondata nel 1986 da Wilma Costantini. La nuova e rinnovata edizione cartacea pubblicata dalla casa editrice Mnamon di Milano – disponibile anche in formato ebook – è stata presentata, sotto il patrocinio dell’Unimol, Facoltà di Economia del Turismo, nella giornata di venerdì a Termoli.

La rivista, diretta dalla Past Presidente Fernanda Pugliese è stata dedicata con grandissimo affetto alla fondatrice Wilma Costantini Digati ed è stata illustrata dalla Presidente in carica Nuccia Spadaro, dalla Segretaria nazionale Fiammetta Perrone, dalla Presidente distrettuale Rosa Vulpio,dalla relatrice Responsabile nazionale “Carta dei Diritti della Bambina”, Fiorella Annibali Referente “On the Road”, dal Sindaco di Termoli Dott Angelo Sbrocca e dal Professore dell’Università di Termoli Angelo Presenza. Rinnovata nella veste grafica e nell’impostazione editoriale la nuova edizione stampata, 180 pagine in carta patinata, contiene notizie sulla vita associativa e servizi di cultura ed attualità riferite all’anno sociale 2015 e del biennio 2016 -2017.

Non mancano articoli, scritti dalle socie, dedicati alla valorizzazione della città e del territorio e approfondimenti di interesse sociale e di profilo umanitario che formano l’inserto dedicato ai diritti negati delle bambine in molte parti del mondo, con testimonianze di donne in prima linea.

Meteora', ideata a Termoli nel 1986, costituisce un segno distintivo della locale sezione e un 'unicum' anche a livello nazionale. La pubblicazione annuale, fin dalla sua nascita, non si è limitata a testimoniare le iniziative realizzate dal direttivo e dalle socie ma ha analizzato le problematiche socio-culturali più urgenti, oltre ad accogliere forme varie di creatività, anche con interventi di autori esterni.