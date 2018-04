INIZIATIVE – Questa sera la presentazione del volume “è ora…Potere al Popolo”

Questa sera, alle ore 18:00, presso il Blow up, via G. D’Amico (ex ONMI) a Campobasso, si terrà la presentazione del volume “è ora… Potere al popolo”.

Interverrà Roberto Evangelista attivista del centro sociale “Je so pazz” di Napoli.

“Un istant book che serve a raccontare da dove nasciamo, perché, quale sia il nostro programma – fanno sapere – Un libro che serve a riflettere sull’attuale fase politica in Italia, sul senso della parola “democrazia”, sulla condizione dei lavoratori e dei precari, sulla devastazione ambientale, sulla necessità del mutualismo e del “controllo popolare”.

Un libro che dà un po’ di visione e di orizzonte, e che ci fa per un attimo uscire dall’asfittica politica italiana, per sognare e trasformare il sogno in realtà.

Un libro che mostra a tutti la nostra differenza: non siamo dei politici di professione che aspirano alla poltrona e si mettono insieme per un tornaconto personale, ma una comunità di persone “normali” che si è messa in cammino perché stanca di come vanno le cose, perché consapevoli che possono essere cambiate insieme”.

Il tutto a cura di Alessandro Di Rienzo e Salvatore Prinzi; con scritti di Simona Baldanzi, Viola Carofalo, Guido Carpi, Luigi de Magistris, Alessandro di Rienzo, Valerio Evangelisti, Giuseppe Ferraro, Eleonora Forenza, Francesca Fornario, Citto Maselli, Jean-Luc Mélenchon, Salvatore Prinzi, Alberto Prunetti, Christian Raimo, Stefano Matteo Valenti e Alberto Ziparo.

