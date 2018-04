INIZIATIVE – ‘PuliAmo la spiaggia’, torna il progetto Abm

Armiamoci di sacchi e guanti e andiamo a riprenderci i nostri territori!

Torna anche quest’anno l’iniziativa promossa da Ambiente Basso Molise denominata “PuliAmo la spiaggia”, un importante gesto di volontariato per pulire spiagge, scogliere e fondali e proteggere un bene comune trasformato troppo spesso in discarica a cielo aperto.

Nella mattinata di sabato i volontari daranno la caccia soprattutto alla plastica che è il materiale più trovato sulle spiagge, e ad altri tipi di rifiuti che troppo spesso sono sull’arenile per abbandono volontario e scorretto smaltimento.

Il programma prevede alle 9.30 il ritrovo al C.E.A. di Petacciato per la distribuzione del materiale, e 15 minuti più tardi l’avvio vero e proprio delle operazioni di bonifica che si concluderanno intorno a mezzogiorno.

Oltre ai tanti volontari alla mattinata green prenderanno parte gli studenti dell'Istituto "Scuola e lavoro" di Termoli e gli sopiti dei centri di accoglienza di Petacciato.