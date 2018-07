INIZIATIVE – Museo itinerante sui luoghi e le opere di Di Zinno

Il comitato 300 di Zinno, costituitosi per celebrare l’illustre figura dello scultore di arte sacra, Paolo Saverio Di Zinno (di Campobasso nato il 3 dicembre 1718), ha indetto una conferenza stampa per presentare il Museo itinerante estivo (a partire dal 22 luglio) allo scopo di far conoscere i luoghi e le opere dell’artista di arte sacra.

Venerdì 20 luglio 2018, alle ore 11:30 presso la Chiesa di san Bartolomeo, salita san Bartolomeo (Borgo storico), a Campobasso Press Conference Tour lungo il percorso guidato “La Città in Mostra. Paolo Saverio Di Zinno e Campobasso nel XVIII secolo”. La conferenza stampa itinerante si svilupperà a partire dalla chiesa di san Bartolomeo dove è situata la prima opera giovanile del Di Zinno (Immacolata Concezione), alla chiesa di Santa Maria della Croce dove sono collocate le altre opere scultoree dell’artista. Il mini press tour si concluderà con un aperi 300 Di Zinno in un locale nelle immediate vicinanze della chiesa di Santa Maria, durante il quale saranno presentate ai sig. giornalisti le foto delle circa quaranta statue poste nelle parrocchie della diocesi. Interverranno: S.E. mons. GianCarlo Bregantini, arcivescovo di Campobasso – Boiano; Antonio Battista, Sindaco di Campobasso; Vincenzo Cotugno, Assessore alla cultura e turismo Regione Molise; Nella Rescigno, Presidente Iresmo, storica dell’arte che illustrerà le opere e il percorso.

Alla conferenza stampa saranno presenti, inoltre, altri componenti del Comitato 300 Di Zinno tra cui Liberato Teberino, Presidente associazione Misteri e Tradizioni. Paolo Saverio Di Zinno è noto, infatti, soprattutto per la realizzazione dell’opera unica al mondo “I Misteri”- quadri viventi – che dagli anni ’40 del settecento diventano gli ingegni fissi del Di Zinno testimonianza dei “fatti spirituali” che sottendono la processione dei “Misteri”.

I percorsi coinvolgeranno luoghi e strade protagonisti della Campobasso di Paolo Saverio di Zinno. Un vero e proprio viaggio nella storia accompagnato dal racconto e dalla visione delle opere e della vita dell’artista campobassano di cui quest’anno si celebrano i 300 anni dalla nascita.

