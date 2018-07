INIZIATIVE – “L’uomo, la spiga, la falce”, il 4 agosto la proiezione del documentario

Grande attesa a Macchia Valfortore per la proiezione di un interessantissimo documentario, trasmesso il prossimo 4 agosto.

L’Associazione Gente di Macchia ha invitato la popolazione a partecipare all’iniziativa per rivivere insieme la storia del paese.

Il film/documentario “L’uomo, la spiga, la falce”, girato a Macchia Valfortore nel lontano 1996, con protagonisti gli uomini e le donne del paese, verrà riproposto a distanza di 22 anni in Piazza Risorgimento, già Largo Taverna.

“Fra un mix di emozioni e nostalgia – hanno dichiarato gli organizzatori – renderemo omaggio ai 53 “attori” che, nel rievocare l’antica pratica della mietitura e trebbiatura manuale, hanno semplicemente interpretato se stessi.

Sarà inoltre allestita una mostra di antiche foto su "Momenti di vita a Macchia: dal dopoguerra ai giorni nostri" e una mostra degli attrezzi e degli indumenti della mietitura".