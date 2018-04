INIZIATIVE – La Proloco Terventum cerca il Guinness World Record

Domenica 29 Aprile la Proloco Terventum organizza, alle ore 13:00 in piazza Fontana, un momento conviviale promosso a supporto del progetto “Il tappeto ad uncinetto più lungo del mondo”, una iniziativa che promuove il territorio e che come fine ultimo quello di fare beneficenza.

L’intero incasso della giornata, infatti, sarà devoluto ai promotori del progetto e servirà ad acquistare la lana che serve per la realizzazione del tappeto.

Il progetto consiste nel realizzare un lungo tappeto costituito da piastrelle in lana ad uncinetto (di dimensioni 1m x 1m), che si snoderà lungo tutta la scalinata di San Nicola per arrivare, passando per i vicoli più suggestivi del nostro centro storico, in Piazza Cattedrale.

Dopo l’esposizione i quadrati verranno scuciti e riassemblati in coperte da battere all’asta e il ricavato verrà devoluto all’Associazione Famiglie Sma, un ente benefico che sostiene la ricerca scientifica per una malattia rara come l’Atrofia Muscolare Spinale. “Abbiamo voluto sostenere l’iniziativa – scrive il presidente Luigi Pavone – per la potenziale ricaduta promozionale sul nostro territorio, alla luce anche dello straordinaria rilevanza mediatrice che esso sta riscontrando, con partecipanti da tutta Italia e anche dall’estero. Stiamo verificando, insieme agli organizzatori, le modalità di partecipazione per tentare di concorrere per il Guinness World Record. Chiunque abbia intenzione di dare il suo supporto, qualunque esso sia, è il benvenuto. Vi aspettiamo”.

