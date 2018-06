INIZIATIVE – Gli alunni di Cercemaggiore alla riscoperta della storia

L’Istituto comprensivo di Cercemaggiore-Sepino ha proposto quest’anno una serie di iniziative, volte alla riscoperta della storia nella sua interezza, per poi approfondire quella legata al territorio molisano.

Sono stati attivati già per la Scuola primaria dei laboratori pomeridiani di storia, nel corso dell’intero anno scolastico. Per la Scuola secondaria di I grado, ci sono state due iniziative, che hanno visto il coinvolgimento di alunni, genitori e non solo.

A Cercemaggiore le classi seconde della Scuola media hanno realizzato un percorso alla scoperta della Cerce medievale, del suo borgo, del Castello, dei feudatari che vi hanno risieduto.

Il progetto ha coinvolto gli alunni in un interessante lavoro di ricerca e studio, che hanno approfondito la loro conoscenza sul proprio territorio anche grazie ad incontri con studiosi ed esperti del settore.

A conclusione del percorso, sono stati realizzati un video esplicativo del Castello e una mostra pittorica con disegni realizzati dagli alunni, sotto la guida del professore e pittore Gianni Savarese.

A Sepino, gli alunni della classe prima e seconda media, sono diventati per un giorno dei “giovani ciceroni” nel sito di Altilia e hanno fatto da guide ai visitatori arrivati per l’occasione.

Un ringraziamento va ad alunni, genitori, professori e al Dirigente Scolastico, il professore Alfredo Di Vizio.