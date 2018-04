INIZIATIVE – Filologia e linguistica, esperti a confronto all’Unimol

Oggi e domani presso l’Università degli Studi del Molise è in programma il primo di una serie di Incontri di filologia e linguistica mediolatina, umanistica e romanza, che vedrà la partecipazione di prestigiosi studiosi, tra i maggiori specialisti delle discipline coinvolte.

Il convegno, organizzato dai professori Giovanni Paolo Maggioni, Simone Marcenaro, Salvatore Monda e Anna Maria Siekiera, con la collaborazione del Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione, quest’anno è dedicato al metodo filologico. Malgrado le tre aree di interesse – mediolatina, umanistica e romanza – abbiano in comune i medesimi princìpi della critica testuale, che condividono con la tradizione degli studi classici, esistono evidenti differenze in ragione delle diverse tipologie di testi e delle loro particolari condizioni di trasmissione.

Questa serie di incontri si prefigge l’intento di stabilire un confronto tra studiosi di aree disciplinari affini fondato su temi e argomenti specifici piuttosto che su riflessioni teoriche e questioni di metodo filologico.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp