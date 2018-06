INIZIATIVE – Castelbottaccio, aperte le iscrizioni al Registro del Volontariato Civico

Aperte le iscrizioni al Registro del Volontariato Civico. Le attività previste sono da scegliere nei seguenti settori: Settore sociale; settore tecnico, ambiente, urbano; settore cultura,sport; settore scolastico, educativo.

Si riporta di seguito l'elenco delle attività (a titolo esemplificativo): Attività di manutenzione di aree verdi pubbliche; Attività di manutenzione di attrezzature pubbliche poste all'interno di aree pubbliche; Attività di potature piante poste all'interno di aree pubbliche; Guida del pulmino di proprietà comunale sia per attività scolastica che extra scolastica; Raccolta rifiuti; Attività di pulizia strade e manutenzione arredo urbano; Attività di aiuto e supporto alle persone anziane; Attività complementare di manutenzione degli edifici comunali; Attività ludico/ricreativo rivolto a bambini di età scolare e agli anziani residenti nella casa di riposo; assistenza per organizzazione eventi culturali; ogni altra attività meritevole di valorizzazione che non rientri nelle competenze istituzionali del Comune o di altri Enti giuridicamente costituiti, svolta in modo volontaria e gratuita.