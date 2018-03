Informazione negata, interviene l’Ordine dei Giornalisti

Probabilmente quanto accaduto nella giornata di ieri, durante la Processione del Venerdì Santo a Campobasso, rappresenta un unicum. Ai colleghi de ‘Il Quotidiano del Molise’ è stato, di fatto, impedito di svolgere correttamente il proprio lavoro. Vittime di una violenta aggressione verbale da parte di un ‘cittadino’ che si è ‘gonfiato di mostruosa superbia’ e ha ben pensato di vestire, durante la manifestazione, i panni di una indefinita autorità.

Ricordiamo, ancora una volta che i giornalisti che hanno il pieno diritto, in base alla normativa italiana e comunitaria, di svolgere il loro compito professionale informando i cittadini di quanto accade. La libertà d’informazione ed il diritto-dovere di cronaca non possono essere negati da interpretazioni abnormi di leggi e regolamenti, figuriamoci da ‘interpretazioni personali’. Così come il libero accesso, nei limiti previsti dalla legge, dei giornalisti a tutte le iniziative pubbliche e di un Ente Locale è garantito a tutela del diritto dei cittadini a essere informati. Ai colleghi, dunque, rimarchiamo la nostra solidarietà augurandoci che situazioni simili non si ripetano.

I Consiglieri Nazionali Odg – Cosimo Santimone e Vincenzo Cimino

