Infiltrazioni d’acqua, calcinacci a terra e pavimento rotto

REDAZIONE TERMOLI Calcinacci che cadono a terra con il rischio di colpire qualcuno, pavimentazione rotta e infiltrazioni d’acqua lungo le pareti del soffitto. E’ un vero e proprio resoconto di guerra quello che viene fuori facendo un “giro” all’interno del cimitero comunale.

In attesa che partano i lavori del project financing per la realizzazione di nuovi loculi e spazi per i defunti che diverse volte sono stati in “attesa” che si liberasse un posto all’interno della camera mortuaria, la situazione della struttura, in particolare della parte più vecchia, non è certo rose e viole. In diversi punti gli operai del Comune hanno transennato con il nastro rosso in corrispondenza di zone con infiltrazioni di acqua e calcinacci che si staccano e cadono a terra e anche il pavimento in più punti risente degli anni che stanno passando con le lastre di marmo che si sono sollevate. Una situazione che ha spinto diversi utenti che tutti i giorni fanno visita ai propri cari a lanciare segnalazioni su segnalazioni. Una situazione che certo non migliorerà con l’arrivo dell’inverno quando, soprattutto nella zona che affaccia sul mare, il vento e la pioggia sferzano tutta la struttura. La richiesta, quindi, è quella di intervenire per mettere mano alla struttura dove, in ogni caso si stia lavorando alla creazione di nuovi loculi e cappelle.