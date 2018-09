Infiltrazioni d’acqua, calcinacci a terra e pavimento rotto, il cimitero di Termoli regna nel degrado (VIDEO)

Calcinacci che cadono a terra con il rischio di colpire qualcuno, pavimentazione rotta e infiltrazioni d’acqua lungo le pareti del soffitto. E’ questa la situazione di degrado del cimitero di Termoli che in più e più segnalazioni è stata sottolineata dai residenti della città. Nel tempo il cimitero di Termoli appare sempre più abbandonato a sé stesso nonostante si stia lavorando alla creazione di nuovi loculi e cappelle. E’ soprattutto la ‘zona vecchia’ a risentire di questo problema ed in particolar modo quando piove. Le infiltrazioni di acqua piovana, infatti, sono abbondanti in più parti e ciò potrebbe seriamente compromettere la stabilità. Certo è che nonostante le varie segnalazioni che si sono susseguite nel tempo non sembra esserci stato un buon intervento di manutenzione tant’è che i problemi si ripropongono e si aggravano con il passare dei giorni.