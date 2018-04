Industrie chimiche in Basso Molise, il Consiglio di Stato vuole vederci chiaro

Torna d’attualità la vicenda legata all’ampliamento delle industrie chimiche in Basso Molise. Con ordinanza n. 2505/2018, depositata nella giornata di oggi, la Quarta Sezione del Consiglio di Stato, presieduta dal Presidente Patroni Griffi, ha accolto l’istanza di verificazione istruttoria avanzata dal Codacons, con gli avvocati Pino Ruta, Carlo Rienzi e Gino Giuliano per fare chiarezza sui plurimi, delicatissimi profili censurati nell’atto di appello, che il Supremo Collegio ha ritenuto meritevoli di un doveroso approfondimento tecnico. Il tenore del pronunciamento è inequivocabile: oltre ad ordinare alla Regione Molise il deposito di un documentazione supplementare (“2. Il Collegio, al fine di ottenere una piena e completa conoscenza dei fatti di causa, che involge delicate questioni di carattere ambientale, ritiene necessario acquisire agli atti del giudizio copia di tutta la documentazione integrativa, non ancora depositata, trasmessa da Momentive alla Regione Molise successivamente ed in aggiunta al progetto originario oggetto di pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma, 3 d.lgs. n. 152 del 2006”), il Consiglio di Stato è andato oltre, disponendo una verificazione istruttoria, da depositarsi entro il 31 ottobre 2018. A tale fine, è stato nominato un professore ordinario designato dal Dipartimento di Ingegneria Civile Edile ed Ambientale dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, esperto in materia di diritto e legislazione ambientale, con il compito di provvedere ad accertare: “a) se la documentazione integrativa trasmessa da Momentive alla Regione Molise successivamente al progetto originario già oggetto di pubblicazione apporti o meno modifiche sostanziali al detto progetto originario; b) se l’istruttoria condotta nel corso del procedimento (in particolare, la valutazione di impatto ambientale) dall’ARPA Molise, su delega della Regione Molise, o eventualmente da altra Autorità, abbia esaustivamente riguardato, ove dal verificatore ritenuto indispensabile ai fini delle autorizzazioni contestate, anche: la presenza nelle vicinanze dello stabilimento chimico oggetto di ampliamento di una centrale a ciclo combinato Turbogas o di altre industrie chimiche; il grado di inquinamento dell’area; i rischi di esondazione del fiume Biferno; la complessiva tenuta sismica dell’impianto nei suoi vari elementi”. Soddisfatti gli avvocati del Codacons, Giuseppe Ruta, Carlo Rienzi, Gino Giuliano e Massimo Romano, in particolare per la precisione con la quale il Consiglio di Stato ha focalizzato i profili più problematici dedotti in giudizio, così come connessi ai rischi ambientali, per la salute e per la sicurezza sismica e idrogeologica. Si attende, a questo punto, l’esito dell’istruttoria, atteso per la fine di ottobre.

