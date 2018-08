Incremento positivo di visite per i luoghi della cultura in Molise

L’Ufficio Statistica del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha registrato cifre da record per il Molise: nel primo semestre 2018 sono stati 34.879 gli ingressi in musei, monumenti e aree archeologiche statali, con un aumento rispettivamente del 18,45% (cioè 5.432 visitatori) rispetto al medesimo periodo del 2017.

Al primo posto tra i siti più visitati in Molise, nel primo semestre 2018, c’è il Museo Nazionale del Paleolitico, con 6.947 visitatori (+1,03%). Il Santuario Italico di Pietrabbondante consolida la seconda posizione con 5.854 ingressi (+7,16%).

I migliori risultati sono stati registrati però presso il Museo Nazionale di Castello Pandone a Venafro con 3.127 visitatori (+69,39%) e presso il Complesso Monumentale di S. Vincenzo a Volturno con 3.887 visitatori (+80,20%)

I luoghi della cultura statali in Molise si apprestano dunque a registrare un’altra annata da record dopo quella del 2017, grazie ad una migliore attività di comunicazione e promozione e ad una maggiore valorizzazione dei siti.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp