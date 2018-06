Inciviltà a via Piave, vecchi televisori abbandonati circondano i cassonetti

CAMPOBASSO. Una montagna di vecchi televisori circondano i cassonetti dell’immondizia situati in via Piave a Campobasso. Come si evince dalla foto, si tratta di una situazione davvero incresciosa che subito ha innescato l’indignazione di residenti e non solo che subito hanno immortalato la mini discarica a cielo aperto per postarla sul gruppo ‘Stop ai cafoni a Campobasso’. Gli autori restano al solito sconosciuti e nei commenti c’è chi reclama multe salate per i trasgressori, dal momento che esistono opportune isole ecologiche dove smaltire questi rifiuti considerati speciali. Per i cosiddetti RAEE, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, è infatti prevista per legge una raccolta differenziata. L’incivilta dilaga in città ma i cittadini sono sempre molto attenti a denunciare il verificarsi di taluni episodi affinchè nulla passi inosservato.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp