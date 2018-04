Incidenti con moto e bici, in Molise la più bassa densità

Il Molise è la regione italiana con la più bassa densità di incidenti in cui sono coinvolte moto (1 sinistro ogni 6.368 abitanti*) e biciclette (1/34.670) ed è la seconda “più virtuosa” per quanto riguarda i sinistri con motorini (1/16.422). Sono i risultati di un’analisi fatta da DAS, compagnia di Generali Italia specializzata nella tutela legale.

Isernia, in particolare, è la provincia molisana (10° in Italia) con la più bassa densità di sinistri con moto (1 incidente ogni 6.647 residenti), risultando leggermente più virtuosa di Campobasso (1/6.267), 12° a livello nazionale

Secondo l’analisi di DAS quella di Campobasso è la 4° provincia italiana per minor frequenza di incidenti con biciclette (1/37.604) rispetto alla popolazione residente, un risultato migliore di quello rilevato a Isernia (1/28.802, 10° posto in Italia). Contrariamente ai sinistri con ciclomotori dove Isernia (1/21.601, 9°) è più virtuosa di Campobasso (1/15.041, 21°) .

Tra 2007 e 2016 in Molise gli incidenti con motorini sono diminuiti del 68%, con una punta massima del 69% in provincia di Campobasso.

Nell’arco del decennio preso in esame da DAS, i sinistri che in regione hanno coinvolto le biciclette si son ridotti del 31%, mentre più contenuta (-18%) è stata la diminuzione degli incidenti con moto, con la provincia di Isernia che si muove in controtendenza (+18%).

