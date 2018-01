Incidenti, arrivano gli autovelox

Incidenti a tutte le ore del giorno e della notte e in poco tempo. E così per mettere un freno al numero elevati di incidenti che si sono registrati a Rio Vivo dove spesso, troppo spesso, le strade si sono macchiate di sangue presto arriveranno gli autovelox mobili. Le macchinette in dotazione alle forze dell’ordine saranno fornite dalla Gib Service Srl di Termoli, la ditta che si è aggiudicata il bando di gara contro l’altra partecipante voluto dal Comune di Termoli per l’importo di 168mil e trentacinque euro a cui si dovrà aggiungere l’Iva per il noleggio degli strumenti di controllo elettronico della velocità che saranno utilizzati non solo a Rio Vivo, dove gli incidenti avvengono quasi a cadenza settimanale, ma anche negli altri punti pericolosi della città individuati dai vigili urbani a cui saranno affidati gli autovelox mobili.

E proprio a Rio Vivo i residenti da tempo avevano chiesto di installare sulla strada principale dossi artificiali per rallentare la velocità delle auto piuttosto che veri e propri autovelox. Una richiesta che era stata corredata anche dalla raccolta di 160 firme portata avanti dal Comitato di quartiere nato proprio a Rio Vivo ma la prima soluzione era stata scartata per questioni di sicurezza in caso di transito dei mezzi di soccorso. La soluzione, invece, è arrivata con la determina dello scorso 22 novembre anche se per vedere uomini e mezzi in azione per controllare e multare gli automobilisti indisciplinati con i sistemi elettronici bisognerà aspettare. La stessa ditta poi gestirà il servizio per 30 mesi complessivi. Dopo la firma del contratto di noleggio a canone si darà inizio al servizio per cui saranno i vigili a decidere con quali modalità saranno utilizzati gli autovelox per dissuadere gli automobilisti dalle velocità troppo elevate. Da tempo, infatti, i residenti di Rio Vivo lamentano il fatto che le strade del quartiere alla periferia sud di Termoli vengano considerate come un circuito di Formula 1 dove gli automobilisti sfrecciano a velocità elevatissime. “Anche camminare per una passeggiata è diventato pericoloso perché correndo in curva possono perdere il controllo dell’auto e investire qualcuno”.

Di qui la richiesta di correre ai ripari per evitare che possa succedere ancora e la decisione dell’amministrazione comunale di dotare i vigili urbani degli autovelox mobili. Gli alunni della Municipale poi saranno preparati dalla stessa ditta vincitrice del bando all’uso della strumentazione e delle apparecchiature come fotocamere, telecamere collegate a smartphone, tablet e pc dal quale risalire al proprietario tramite l’istantanea della targa del veicolo. In base poi alla legge 142 del Codice della strada saranno assegnate le contravvenzioni, non solo multe ma anche decurtazione dei punti dalla patente e in caso di particolari situazioni anche il ritiro della patente.

