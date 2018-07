Incidente Trignina,14enne trasferita al Gemelli di Roma

ISERNIA. È stata trasferita al Gemelli di Roma la ragazza di 14 anni di Fornelli che ieri pomeriggio è rimasta coinvolta in un incidente sulla Trignina, nel territorio di Sessano del Molise. La prognosi è riservata. Resta invece ricoverata nel reparto di rianimazione del Veneziale di Isernia la 23enne, che viaggiava nella stessa auto in compagnia di altri amici. Per cause che accerterà la Polizia stradale di Isernia, l’utilitaria sulla quale viaggiavano è sbandata ed è finita contro il guardrail, ribaltandosi. Le due ragazze sono state sbalzate fuori dall’auto. Lievemente feriti gli altri due occupanti. Non è escluso che l’incidente sia stato causato dallo scoppio di uno pneumatico. Sul posto, oltre ai Vigili del fuoco, sono intervenute le ambulanze del 118 di Isernia Soccorso e quelle provenienti da Agnone e Bojano.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp