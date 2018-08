Incidente tra auto lungo la gildonese: due feriti, uno è grave

GILDONE. ULTIM’ORA. (Ore 12, venerdì’ 3 agosto) E’ in atto lungo la gildonese, in prossimità del ristorante ‘Del Colle’, l’intervento dei Vigili del fuoco per liberare un uomo incastrato tra le lamiere della sua auto a seguito di un violento scontro con un altro veicolo. Sconosciute al momento le cause all’origine dell’impatto. Sul posto vigili del fuoco, Carabinieri e 118.

ORE 12:30 Sul posto i vigili del fuoco hanno tempestivamente liberato uno dei conducenti rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo e trasportato d’urgenza al Cardarelli. Ancora sconosciute le condizioni dell’uomo. Sul posto i Carabinieri per risalire alla dinamica dell’incidente.

ORE 13:15 Sale a due il bilancio delle persone rimaste ferite nello scontro avvenuto all’altezza del ristorante ‘Del Colle’ nel territorio di Gildone. Uno dei due conducenti coinvolti nell’impatto è riuscito a uscire dall’abitacolo autonomamente e trasportato al Pronto Soccorso. Da quanto si apprende, sembrano più o meno serie invece le condizioni dell’altro conducente rimasto incastrato tra le lamiere e liberato grazie all’intervento dei vigili del fuoco.

Seguono aggiornamenti.

