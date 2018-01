Incidente sulla Trignina, ultimo aggiornamento: 2 vittime e un ferito grave (FOTO)

Ore 19.30. Resta drammatico il bilancio delle vittime del terribile incidente stradale che si è verificato questo pomeriggio, intorno alle 17.20, sulla Trignina (in territorio di Trivento, all’altezza del ristorante Lu Carratino). Le prime informazioni (comunicati stampa ufficiali) diffuse dai soccorritori parlavano di 4 vittime. Al momento, alle 19.30, le persone decedute sono 2, mentre un’altra persone versa in gravi condizioni in ospedale. Quattro i veicoli coinvolti, un tir, due furgoncini che trasportavano luminarie e un’autovettura (una Fiat Multipla). A perdere la vita le persone che occupavano un furgoncino che è rimasto schiacciato dal tir. Si tratta di un ragazzo di 30 anni e una signora di 50, entrambi residenti ad Ortona. L’autista del camion versa in gravi condizioni. Sull’auto una famiglia di 3 persone, tra cui un bambino.

Seguono aggiornamenti

