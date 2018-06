Incidente sul lavoro su tratta ferroviaria Carpinone – Sulmona, operaio salvo per miracolo

Poteva finire molto peggio per un operaio che, questo pomeriggio, era impegnato in alcuni lavori di manutenzione lungo la tratta ferroviaria Carpinone – Sulmona. Era a bordo di un carrello ferroviario quando ad un tratto questo si è ribaltato, per cause ancora in corso di accertamento. L’uomo ha avuto l’accortezza di saltare subito giù dal mezzo in movimento accortosi dell’instabilità dello stesso finendo a terra e riportand, fortunatamente, solo qualche ferita di lieve entità. Tempestivo l’intervento del personale del 118 che lo ha subito trasportato al nosocomio di Isernia.

