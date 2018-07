Incidente stradale, coinvolti due ciclisti

12:54. Un incidente stradale si è verificato poco fa nella galleria di Rocchetta a Volturno in direzione Venafro. Una fiat panda, forse a causa della carente illuminazione della galleria, ha investito due ciclisti. Immediato l’intervento dei sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure e successivamente hanno trasportato i feriti in ospedale. Dalle prime indiscrezione pare che uno dei due ciclisti, entrambi di Venafro, versi in gravi condizioni.

SEGUONO AGGIORNAMENTI

