Incidente mortale sulla SS17, a perdere la vita il 46enne Mario Iannitelli

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina intorno alle 8.30 sulla SS 17 tra i comuni di Pettoranello e Castelpetroso. A perdere la vita un centauro, M.I. 46enne di Cantalupo (IS) dipendente di un negozio di arredamenti ad Isernia, che ha perso il controllo della propria motocicletta per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, cadendo rovinosamente a terra. Il traffico ha subito rallentamenti per circa un’ora. L’uomo lascia moglie e tre figlie femmine, un’adolescente e due bimbe piccole. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale di Isernia coadiuvata anche da quella di Agnone insieme ai Vigili del Fuoco.

AGGIORNAMENTI

Ore 14,20 Si tratta di Mario Iannitelli, il centauro 46enne che questa mattina ha perso la vita in un incidente stradale lungo la SS17. L’uomo, originario di Napoli ma da diversi anni residente a Cantalupo (IS) lascia la moglie e tre figli. Saranno le indagini della Polizia a chiarire le cause che hanno portato alla morte del centauro.

La scomparsa di Mario ha destato profonda commozione sia a Cantalupo e sia ad Isernia dove era molto conosciuto e apprezzato.

Secondo l’ultimo rapporto Istat 2017 sugli incidenti stradali ci sono stati meno incidenti stradali ma più vittime rispetto al 2016. Secondo i dati dell’Istituto di statistica, lo scorso anno si sono verificati in Italia 174.933 sinistri con lesioni a persone contro i 175.791 del 2016, mentre le vittime sono state 3.378 e i feriti 246.750. I morti tornano ad aumentare (+2,9%) dopo la flessione del 2016 e la battuta d’arresto dei due anni precedenti; in lieve diminuzione, invece, incidenti e feriti (rispettivamente -0,5% e -1,0%). Il tasso di mortalità stradale passa da 54,2 a 55,8 morti per milione di abitanti tra il 2016 e il 2017, tornando ai livelli del 2015. Rispetto al 2010, le vittime della strada diminuiscono del 17,9%.