Incidente mortale all’altezza del bivio per Bojano, muore centauro

Si è verificato poco fa un gravissimo incidente, all’altezza del bivio per Bojano, che ha visto coinvolte una moto e un’auto che viaggiavano in direzione Campobasso. L’uomo in sella alla motocicletta è morto in seguito all’impatto con l’autovettura. L’ambulanza del 118 giunta sul luogo dell’incidente non ha potuto far altro che accertare il decesso del centauro. Sul posto anche la Polstrada per effettuare tutti i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente. Traffico rallentato lungo il tratto interessato per agevolare i soccorsi.

Seguono aggiornamenti.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp