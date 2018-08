‘Incendio del Castello’, tutte le modifiche alla viabilità

[pro_ad_display_adzone id="159437" random="true"]

TERMOLI. Come noto i fuochi pirotecnici ‘Incendio del Castello’ sono stati rinviati e si terranno questa sera, domenica 19 agosto, alle ore 24.00. In seguito a ciò, ci saranno modifiche alla viabilità in tutta la zona del centro della cittadina adraiatica.

L’ordinanza emanata, infatti, ha attivato il divieto di sosta con rimozione forzata temporaneo dei veicoli a partire dalle ore 14 e fino alla fine della manifestazione nelle seguenti vie:

– via Cristoforo Colombo dall’intersezione con via Roma alla rotatoria via del Mare (rotonda del Trabucco);

– via Oliviero dall’intersezione con via Sannitica all’intersezione con via Cristoforo Colombo;

– via Magellano dall’intersezione con via Mascilongo all’intersezione con via Cristoforo Colombo;

– via Roma dall’intersezione con Corso Fratelli Brigida all’intersezione con via Regina di Savoia.

Mentre è disposto il divieto di circolazione dei veicoli sempre a partire dalle ore 14 fino alla fine della manifestazione nelle seguenti vie:

– via Cristoforo Colombo dall’intersezione con via Roma alla rotatoria via del Mare (rotonda del Trabucco) in entrambi i sensi di marcia.

Mentre a partire dalle 19 fino alla fine della manifestazione, ad eccezione dei veicoli dei residenti nelle zone interdette alla circolazione, quelli di emergenza e soccorso, per disabili e specificatamente autorizzati, la circolazione stradale sarà regolamentata come segue:

– il traffico veicolare percorrente Corso Fratelli Brigida in direzione via Roma sarà deviato all’altezza di via Frentana previa segnalazione all’altezza di Corso Umberto I;

– via Oliviero dall’intersezione con via Sannitica all’intersezione con via Cristoforo Colombo;

– via Magellano dall’intersezione con via Mascilongo all’intersezione con via Cristoforo Colombo;

– il traffico veicolare percorrente Corso Vittorio Emanuele III in direzione di via Carlo del Croix sarà deviato in direzione stazione;

– il traffico veicolare percorrente la rotatoria di viale Marinai d’Italia sarà deviato in direzione Corso Vittorio Emanuele III – via Corsica – via Rio Vivo;

– il traffico veicolare percorrente via Maratona in direzione via Magellano sarà deviato in via Mascilongo;

– il traffico veicolare percorrente via Mascilongo in direzione via Magellano sarà deviato in via Maratona;

– il traffico veicolare percorrente via del Mare in direzione via Cristoforo Colombo sarà deviato in via Vespucci;

– il traffico veicolare percorrente via Vespucci in direzione via Cristoforo Colombo sarà deviato in via del Mare;

Sarà vietata la circolazione veicolare dalle ore 16:00 a fine manifestazione nel camminamento inferiore alle mura del Castello Svevo del Borgo antico (passeggiata dei trabucchi).

Apposita segnaletica, riportante la pre-segnalazione delle direzioni alternative consentite, sarà collocata in prossimità degli incroci presenti lungo il perimetro delle zone interessate dall’ordinanza.

Si ricorda che anche stasera sarà possibile parcheggiare a Piazza del Papa o al parcheggio del cimitero e prendere le bus navette che, a ciclo continuo (tempo di percorrenza previsto 15 minuti) portano fino a Piazza Stazione. Il costo è di 50 centesimi per gli adulti mentre i bambini viaggiano gratis. Il servizio navette sarà attivo anche stasera a partire dalle 21.00 e fino all’1.30.

