‘Incendio del Castello’, rimandato al 18 agosto causa maltempo

TERMOLI. A causa delle avverse condizioni meteo, così come da ‘allerta arancione’ emanata dalla Protezione civile regionale che annuncia precipitazioni e forti venti sia per il giorno 15 che per il giorno 16 agosto, lo spettacolo pirotecnico ‘Incendio del Castello’ previsto nel cartellone dell’estate termolese ogni Ferragosto, è stato rimandato a sabato 18 agosto alle ore 24.00. Lo comunica in una nota il Comune di Termoli.

