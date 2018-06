Incendio a Venafro, in fiamme un’isola ecologica

VENAFRO. Un incendio è divampato nel pomeriggio di oggi, giovedì 21 giugno, presso l’Isola ecologica di Venafro. che dai primi accertamenti sembrerebbe non doloso. Le fiamme si sono sviluppate in un terreno, in località Sterpaglie, confinante con l’Isola. Grazie al forte vento, il rogo in pochi minuti ha interessato anche parte della piattaforma ecologica. Fortunatamente il tempestivo intervento dell’aliquota Radio Mobile e dei Vigili del fuoco ha domato le fiamme in tempo prima che si propagassero per l’intera area.

Rex

