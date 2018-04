Inaugurato il Palasport, Valente: “Un sogno che si è avverato”

VINCHIATURO – Si è svolta sabato l’inaugurazione del nuovo palasport di Vinchiaturo alla presenza del Presidente della Regione Paolo di Laura Frattura e dell’Assessore ai Lavori Pubblici Pierpaolo Nagni. Un’opera che Vinchiaturo attendeva da anni e che purtroppo ha subito diversi rallentamenti. Nel corso della cerimonia inaugurale i partecipanti hanno potuto ammirare le esibizioni sportive dell’istituto comprensivo “Matese” ed il “Galà del cuore” promosso da’’associazione sportiva “Nakayama”. Soddisfazione è stata espressa dal Sindaco Luigi Valente e dall’amministrazione comunale. “Concludere un mandato elettorale con questo evento è stato, per me e per la mia Amministrazione Comunale, il modo migliore e più bello che potessimo immaginare.

Per me è un sogno che si è avverato; il sogno di trasformare il brutto anatroccolo in uno splendido cigno, il sogno di regalare alla mia comunità il completamento e la totale riqualificazione del Palasport che per troppi anni era rimasto abbandonato al degrado ed incompiuto. Per me, come per tanti, è stato un giorno speciale che ho immaginato per tanto tempo e per il quale ho lavorato intensamente insieme agli altri amministratori ed a tante persone. Per me che ho vissuto di sport, prima come discreto atleta e poi come manager sportivo, questo straordinario risultato mi gratifica tanto e mi riempie il cuore di gioia e, se sarà possibile, lavorerò ancor per realizzare e migliorare ancora l’offerta sportiva alla mia comunità, che oggi ha già a disposizione tante strutture per fare sport. Ho voluto sul nostro Palasport una targa con una frase di un grande campione ed un grande uomo che ho avuto la fortuna di conoscere personalmente e che mi ha regalato emozioni indelebili. So bene quanto sia importante e fondamentale per tutti, per l’intero paese, avere degli spazi adeguati che consentano di fare attività sportiva e di avvicinarsi allo sport, per questo oggi sono davvero felice e auguro a tutti una buona domenica, anche di sport”.

