Inaugurato il Polo Fiera di Larino

Inaugurato, alle 10.30 di questa mattina, il nuovo Polo Fiera di Larino, struttura ideata e realizzata per offrire un contesto più consono alla storica Fiera d’Ottobre ma che potrà anche essere a servizio per tutta una serie di eventi pensati per valorizzare e promuovere la molisanità.

Un progetto strategico per il futuro della comunità frentana, che aveva rischiato di incepparsi tra le maglie dei ricorsi amministrativi, ma che alla fine si è concretizzato nell’opera più significativa dell’amministrazione Notarangelo. Un prezioso lascito che l’imminente nuovo governo cittadino dovrà valorizzare al meglio.

