Inaugurato il ‘Parco 8 marzo’ interamente dedicato alle donne

CAMPOBASSO. E’stato inaugurato nella giornata di oggi – in concomitanza con la Giornata Internazionale – il Parco 8 Marzo, interamente dedicato alle donne. Un inedito per la città di Campobasso, presentato dal sindaco Battista e da alcuni assessori presenti alla cerimonia (Chierchia, Salvatore, Rubino tra gli altri), tutti presenti per introdurre le tematiche che hanno favorito l’assegnazione dell’area compresa tra via Benedetto Croce e via Enrico Presutti.

L’iniziativa, proposta dal consigliere comunale di maggioranza Michele Ambrosio, aveva precedentemente ricevuto il via libera dalla Commissione Cultura, presieduta da Giovanna Viola e, successivamente, dalla Giunta comunale guidata dal sindaco del capoluogo Antonio Battista.

