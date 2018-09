Inaugurata la Comunità delle suore Orsoline di Trivento

TRIVENTO

La piccola comunità è composta da due suore: sr. Maria Grzesiuk, che ha concluso il suo lavoro nella Segreteria di Stato Vaticano e sr. Danuta Lipinska, presso il Centro pastorale diocesano di Colle san Giovanni . «Ringraziamo Sua Eccellenza Monsignor Claudio Palumbo – la nota delle due religiose – per averci invitato ad aprire una nuova Comunità a Trivento. Per noi è una chiamata della Chiesa per servire la Chiesa, nella Diocesi di Trivento. Trivento fondata su un colle ci ha riportato alle origini della nostra Congregazione. La Madre Fondatrice, aprì, nel 1934, la prima casa fuori Roma, situata su una collina, a Colli al Volturno (Isernia). Non si può paragonare la bellissima, antichissima e grande Trivento ad un piccolo paese come Colli al Volturno, ma il richiamo alla memoria di quell’evento è stato per noi molto forte e suggestivo. Con l’apertura della nuova Casa vogliamo abbracciare i sogni della nostra Madre Fondatrice e delle consorelle che ci hanno preceduto. Ci auguriamo che la memoria di come le nostre consorelle sognarono la Congregazione e la missione possa nuovamente infiammare il nostro cuore e donarci il coraggio di andare avanti, sull’esempio di Sant’Orsola, portando avanti profeticamente i Suoi sogni di missione. Desideriamo avere lo stesso entusiasmo, lo stesso slancio, la stessa dedizione che hanno caratterizzato gli inizi e lo sviluppo della nostra Congregazione. Attraverso la presenza di sr. Maria e di sr. Danuta vogliamo semplicemente essere presenti a Trivento per servire Dio e i fratelli, sull’esempio di Madre Orsola: con il sorriso, con dedizione, cercando di realizzare i piani di Dio. Abbiamo promesso – chiude la nota – al Vescovo e alla Comunità Diocesana la nostra collaborazione; abbiamo anche ringraziato per tutti i segni di benevolenza e di calorosa accoglienza, che sono stati davvero straordinari».