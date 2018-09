In viaggio verso le aziende, l’Inps alla F.I.S. di Termoli

Prosegue la campagna di comunicazione esterna organizzata dalla Direzione regionale Inps Molise in occasione delle celebrazioni per i 120 anni dalla nascita della Cassa Nazionale di Previdenza per l’Invalidità e la Vecchiaia degli Operai.

La seconda tappa del progetto “In viaggio verso le aziende” – il 27 settembre 2018 – si terrà presso lo Stabilimento della F.I.S. – Fabbrica Italiana Sintetici S.p.A., situato nella zona Industriale di Termoli (CB). Nel sito molisano della stessa multinazionale italiana, leader nel settore della produzione chimica di intermedi e principi attivi per l’industria farmaceutica, saranno attivate – dalle ore 10,00 alle 17,00 – quattro postazioni informatiche allestite per l’occasione, presso le quali personale specializzato INPS della Direzione provinciale di Campobasso e dell’Agenzia territoriale di Termoli (CB) fornirà consulenza ai dipendenti dell’azienda che ne faranno richiesta su tematiche come l’APE Sociale, le misure per i lavoratori precoci, la simulazione della pensione futura.

«La nostra Società ha accolto con estremo favore il progetto dell’Inps che promuove rapporti di cooperazione istituzionale sia con le imprese che con i lavoratori – dichiara l’ing. Mario Fabris, direttore dello Stabilimento F.I.S. di Termoli – In particolare, l’adesione aziendale a tale iniziativa è coerente con la policy di FIS in materia di Responsabilità Sociale di Impresa già orientata a curare e implementare le relazioni con il territorio e con le relative istituzioni. Cogliendo la disponibilità dell’Inps abbiamo espresso l’interesse a dare seguito all’iniziativa organizzando congiuntamente ulteriori momenti di collaborazione che possano consentire di dare utile riscontro ai bisogni e alle esigenze dei nostri colleghi e delle loro famiglie».

«Con tale iniziativa, l’INPS Molise prosegue le celebrazione del 120° anno della nascita dell’Istituto – informa Elio Rivezzi, direttore regionale INPS Molise – Lavoratori e Aziende, assieme ai giovani, sono al centro di un progetto di sensibilizzazione che consentirà a tutti di operare, in futuro, scelte previdenziali maggiormente mature e consapevoli».