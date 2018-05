In strada completamente nuda, intervengono le forze dell’ordine

CAMPOBASSO – Carabinieri e polizia sono stati chiamati questa mattina lungo via Garibaldi, nella zona adiacente al supermercato Eurospin, per un intervento assai insolito. Numerosi passanti hanno trovato nei pressi di un piccolo giardino, seduta ad una panchina, una donna completamente nuda. Si tratta di una ragazza di 33 anni che avrebbe manifestato problemi psichici. L’intervento di carabinieri e polizia è servito a portarla in salvo e probabilmente sarà sottoposta ad un tso (trattamento sanitario obbligatorio).

