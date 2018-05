In strada completamente nuda, intervengono le forze dell’ordine (AGGIORNAMENTI E FOTO)

CAMPOBASSO. É stata vista girovagare questa mattina in via Garibaldi, in prossimità del supermercato Eurospin, una giovane ragazza di 33 anni con un’aria un po’ svampita e in chiaro stato confusionale. Niente di grave sinora, se non fosse per il fatto che camminava priva di vestiti e quindi completamente nuda. Alcuni passanti accortisi della presenza alquanto insolita hanno allertato subito le forze dell’ordine che l’hanno trovata seduta su una panchina poco distante da dove abita. Sul posto è giunta anche un’ambulanza del 118 che ha provveduto immediatamente ad assicurare alla ragazza le prime cure. Secondo una prima ricostruzione sembra che la 33enne sia uscita dalla sua abitazione (nella foto) e abbia cominciato a girare lì intorno, priva di indumenti per poi spostarsi poco più la ma restando sempre nella zona. A seguito dell’intervento dei sanitari sembra che la donna abbia manifestato problemi psichici.

