In Italia è boom di multe stradali, ma in pochi le pagano. Molisani virtuosi

É boom di multe in Italia, ma ne risultano pagate solo 4 su 10. I dati sono del Cgia in relazione al periodo 2006-2016 secondo cui “le multe comminate dai vigili urbani – si legge nel report – a seguito della violazione del codice della strada sono aumentate di quasi l’81%, ma il numero di automobilisti che le hanno pagate è sceso drasticamente. E al Sud non le paga quasi nessuno”. Infatti, nel 2016 appena il 39% di chi ha ricevuto una contravvenzione ha eseguito il pagamento. Eppure il Molise va in controtendenza. Infatti, quella molisana rientra tra le amministrazioni comunali più virtuose con il 74,5% di riscossione delle contravvenzioni stradali comminate dai Vigili urbani. Segue la Provincia Autonoma di Bolzano (74,2%) e il Friuli Venezia Giulia (65,2%).La percentuale più bassa in Sicilia che si attesta sul 18,4%.

