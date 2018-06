In fiamme un fienile nelle campagne di Sepino, intervengono i Vigili del fuoco

SEPINO. (Ore 21,20) ULTIM’ORA. Due squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute con due autobotti nelle campagne di Sepino, in via Guado dei Cavalli, per spegnere un incendio divamapato in un fienile di proprietà di uno dei contadini residenti in zona. I Vigili una volta giunti sul posto hanno spento le fiamme, ma il fienile era già andato completamente distrutto. Mentre sono state messe al riparo le mucche che si trovavano in una stalla lì vicino. Sconosciute le cause all’origine dell’incendio.

