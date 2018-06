In casa rossoblù nuove penalizzazioni: meno 2 punti in classifica e mille euro di ammenda

CAMPOBASSO. In casa rossoblù ‘mala tempora currunt’. Ieri la notizia dell’improbabile iscrizione del Campobasso in serie D e oggi quella, più che concreta, della penalizzazione di due punti in classifica, da scontarsi già a partire dalla prossima stagione sportiva, più mille euro di ammenda alla società.

La dura sanzione deriva dal mancato pagamento degli stipendi a quattro giocatori da parte dell’allora Presidente e legale rappresentante della Società del Campobasso, Giulio Perrucci. A quest’ultimo, inoltre, è stato vietata la possibilità di intavolare ulteriori trattative per i prossimi sei mesi. La decisione dell’Organo di giustizia sportiva è risultata di tale entità a seguito dell’istanza di patteggiamento presentata, prima dell’udienza, dai legali rappresentanti di Perrucci e della società del Campobasso di fronte al Tribunale Federale Nazionale.

