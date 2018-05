Imprenditore cinese derubato in casa, ladri messi in fuga da un vicino di casa

ISERNIA. Li avevano presi di mira, convinti di fare un bel bottino, ma alla fine sono scappati con 400 euro e un Rolex. È finito così il colpo a casa della famiglia proprietaria del più grande negozio cinese di Isernia. Il coraggio di un 42enne isernino (F.R. le sue iniziali), si è rivelato decisivo nell’impedire che il bottino fosse molto più consistente. Quando ha sentito le urla provenire da un appartamento all’incrocio tra via Leonardo da Vinci e via Caravaggio, ha cercato di capire cosa fosse successo. I suoi occhi hanno incrociato quelli di una donna di nazionalità cinese; un attimo prima aveva sorpreso due ladri a rubare in casa. L’hanno spinta e sono scappati, salendo a bordo di una Volkswagen station wagon. Ad attenderli c’era un palo. L’isernino non ci ha pensato un attimo. Ha messo in moto la sua auto, rendendosi protagonista di un lungo inseguimento per le vie del centro, tra la gente incredula e impaurita, anche per via di alcuni sorpassi azzardati. Nel frattempo l’uomo ha chiamato il 112. Nel quartiere San Leucio, in via Veneziale, i fuggitivi hanno rischiato di investire un anziano che si è salvato buttandosi sul marciapiede. Alla rotonda di viale dei Pentri il 42enne ha tentato di speronarli e i ladri sono finiti contro il marciapiede, mettendo fuori uso la loro auto. A questo punto l’inseguimento è proseguito a piedi, fino a quando sono intervenuti i Carabinieri. L’autista è stato bloccato, mentre i due complici hanno fatto perdere le loro tracce. Il giovane – posto in stato di fermo – ha 19 anni ed è romeno. L’auto usata per la fuga è stata sequestrata. Nel frattempo è scattata la caccia ai complici. Le forze dell’ordine cercano due giovani di carnagione olivastra.

