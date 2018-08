Impatto frontale, centauro in ospedale in prognosi riservata

Grave incidente tra un’auto ed un motociclo ieri sera, intorno alle 22, all’altezza del bivio di Matrice. L’impatto frontale tra i due mezzi ha sbalzato il centauro, D.T. 31enne, di diversi metri procurandogli diverse ferite gravi. Allertato il 118 e giunti sul posto i sanitari lo hanno immobilizzato e trasportato in codice rosso presso il Cardarelli di Campobasso dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata. Lievi ferite, invece, per il conducente l’auto anch’egli 31enne, che comunque è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Sul posto i Carabinieri che tenteranno di risalire alla dinamica dell’incidente.

Vuoi ricevere questa ed altre notizie direttamente sul tuo cellulare? Semplice! Invia il testo NEWS SI con un normale sms al nostro numero +39 3201122791 e riceverai quotidianamente sms informativi gratuiti per essere aggiornato in tempo reale sulle principali notizie della regione. Inoltre sempre a questo numero potrai inviarci segnalazioni foto/video di qualsiasi natura tramite WhatsApp