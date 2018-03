Il video della Processione del Venerdì Santo a Campobasso in HD

CAMPOBASSO. Come ogni anno, durante la settimana santa che si conclude con la celebrazione della Pasqua, il giorno dopo la visita ai Sepolcri, il venerdì, le vie della città si riempiono per l’attesa e tradizionale Processione del Cristo Morto e della Madonna Addolorata. L’evento religioso per eccellenza dei campobassani a cui tutti hanno voluto assistere per la bellezza e il carico di struggente di emotività che scalda il cuore di tutti, credenti e non.

Di seguito, il video integrale in HD della Processione del Venerdì Santo.

