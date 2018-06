‘Il viaggio’ sbanca a Roma, dopo il successo della prima si replica domenica al ‘Farnese’

Un nuovo interessante riscontro per il film “Il viaggio”: dopo le quattro settimane di programmazione al cinema “Maestoso” di Campobasso, la pellicola ‘made in Molise’ arriva a Roma e, dopo la proiezione da “tutto esaurito” di martedì 12, sarà nuovamente in programmazione al Cinema “Farnese”, nella bella cornice di piazza Campo de’ fiori, nel fine settimana.

Il film di Alfredo Arciero ha suscitato un grande interesse nel pubblico romano e, per questo, sarà nuovamente in sala al “Farnese” domenica 17 alle 21.30.

Alla serata parteciperanno il cast e la produzione, accompagnati dal prof. Ugo Di Tullio, docente di Organizzazione dello spettacolo cinematografico presso l’Università di Pisa.

La proiezione romana, il buon successo di pubblico e la proposta di nuova programmazione rappresentano un risultato molto importante per il cinema molisano e per la pellicola prodotta dalla INCAS di Campobasso in particolare.

Per info e prenotazioni si può inviare una email a incasproduzioni@gmail.com

