Il viaggio di tre giovani e tre asinelli, da Santiago a Gerusalemme passando per Termoli

Sono in tre, un italiano, un portoghese e una cilena e hanno attirato l’attenzione di molte persone che nel primo pomeriggio di oggi erano in centro a Termoli. Il motivo di tanto interesse sta nel fatto che i tre giovani erano accompagnati da tre asinelli. Ma c’è un perché. Si tratta, infatti, di un gruppo che arriva dalla Spagna, precisamente da Santiago Di Compostela diretto a piedi nella città di Gerusalemme. All’inizio del viaggio erano all’incirca 13 persone. I due asinelli, Maitan (Amore in basco) e Salam (Pace in arabo) si sono uniti a loro a Pamplona dove i giovani hanno deciso di abbandonare l’idea di percorrere il tragitto in auto per raggiungere la città Santa a piedi. Durante il percorso è nato il terzo asinello. Ma la ragione di tutto questo risiede in un solo scopo: quello di portare un messaggio di pace al mondo intero. A supportare la loro causa umanitaria anche una pagina Facebook: ‘Marcha Por La Paz : Santiago-Roma-Jerusalem’ che funge da diario di viaggio con foto e aggiornamenti continui.