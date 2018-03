Trasporto su strada, lo studio del molisano Gianluca Iarocci su ‘Annuario Ispra 2017’

Ricercatore scientifico dell’ISPRA, Gianluca Iarocci, statistico ed epidemiologo campobassano, torna alla ribalta con la pubblicazione di un suo interessantissimo lavoro riguardante il trasporto su strada in Italia che ha realizzato insieme ad altri ricercatori dell’ISPRA. Il volume Annuario dei Dati Ambientali 2017 che riporta un contributo di Iarocci nella sezione trasporti è stato presentato oggi a Roma presso la Sala della Regina della Camera dei Deputati alla presenza di numerose autorità. Sono numerose le sue pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali, che abbracciano praticamente tutti i campi della statistica e dell’epidemiologia, con una vasta eco in campo giornalistico che ne testimoniano le indiscusse capacità scientifiche. Il trasporto su strada di merci e persone contribuisce in maniera rilevante all’inquinamento atmosferico, le emissioni in aria dovute al trasporto su strada sono tra le principali sorgenti delle emissioni di inquinanti atmosferici come gli ossidi di azoto, il monossido di carbonio, i composti organici volatili non metanici, il particolato atmosferico e i gas serra. In particolare le emissioni dal settore dei trasporti hanno una notevole importanza nella determinazione della qualità dell’aria nelle aree urbane.

In Molise, in particolare, il parco veicolare è caratterizzato da veicoli industriali pesanti, veicoli industriali leggeri, trattori stradali, motocicli e autobus vecchi mentre sono nuove le automobili.

Inoltre, sempre nella fotografia scattata dall’Ispra, per il 2017, la nostra regione fa evidenziare ancora un netto ritardo per qual che concerne la raccolta differenziata. La ventesima regione d’Italia è lontana anni luce sfiorando appena il 35%, insieme a Puglia, Calabria e Sicilia, rispetto all’obiettivo del 65% che si sarebbe dovuto raggiungere già nel 2012.

L'articolo integrale sull'edizione cartacea de 'Il Quotidiano del Molise' in edicola domani.

