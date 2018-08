Il temuto ospedale nuovo tra San Salvo e Vasto resta una chimera o non se ne parla volontariamente aspettando le imminenti regionali d’Abruzzo?

E’ storia di questi giorni, l’ennesima morte da ascrivere quantomeno alla disorganizzazione sanitaria molisana. Un uomo residente nel basso Molise infatti, dopo varie peripezie patite a seguito di un malore, è morto dopo il ricovero all’ospedale Sollievo della sofferenza di San Giovanni rotondo perché presso il nosocomio di Termoli le apparecchiature in grado forse di salvargli la vita erano in manutenzione.

Intanto, la politica molisana in questi giorni si azzuffa per la conquista o il mantenimento della poltrona di commissario alla sanità, mentre da anni se ne dà di santa ragione per spartirsi con il vicino Abruzzo ciò che resta della sanità locale, svenduta al miglior offerente in nome della riduzione delle spese, come al solito posta a carico dei cittadini, colpevoli di aver eletti a governare simili soggetti.

Il Molise si spopola, come vediamo, non solo per mancanza di nascite, ma anche per morti precoci, non certo dovute alla mancanza di lavoro.

Si riuscirà a raddrizzare a favore di chi resta caparbiamente a vivere in loco quest’impari lotta?

Vittorio Venditti

