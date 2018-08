Il teatro d’autore questa sera al Parco San Giovanni

CAMPOBASSO.Andrà in scena questa sera ( inizio alle 21.30), nella splendida cornice del Parco San Giovanni di Campobasso la commedia teatrale dal titolo ‘O va isse o vè Vettorie’, del teatro comico degli Abruzzi di Agnone. Saranno ben 13 le attrici e gli attori che si alterneranno sul palco sotto la sapiente regia di Umberto Di Ciocco (scenografia a cura di Lucia Moauro).

La commedia in programma questa sera si svolge in tre atti. Il tema che animerà il palco è legato alla parola destino (con il termine destino ci si riferisce a un insieme d’inevitabili eventi che accadono secondo una linea temporale soggetta alla necessità e che portano ad una conseguenza finale prestabilita). Spesso la parola destino viene utilizzata a seguito di un evento doloroso e mai quando le cose vanno bene. La normalità del quotidiano è un destino positivo, che non si vede. I personaggi che vivono in questa comunità non hanno la possibilità di capire cosa “non è successo” nella loro vita. Ma chi assiste dall’esterno vede i due diversi destini. E riflette sulle differenze. La commedia, come anticipato,si svolge in tre atti. Il primo termina con un interrogativo. Il secondo e il terzo iniziano a due anni di distanza nello stesso giorno dando due risposte diverse all’interrogativo del primo. Ma per conoscere le risposte legate al ‘famoso’ interrogativo…bisognerà presentarsi questa sera al parco San Giovanni di Campobasso.

