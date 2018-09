CAMPOBASSO

Domenica 23 settembre, quarta giornata di festa in Piazza Municipio per lo speciale evento benefico “Il Sorriso da record”.

I leoni continueranno la partita di volley per raggiungere il record senza interruzioni e per le ore 20:00 è prevista la fine ufficiale della partita con i festeggiamenti per il conseguimento del record mondiale.