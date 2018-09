“Il sorriso da record”, al via la manifestazione da Guinness dei primati

CAMPOBASSO

Inaugurata oggi, in Piazza Municipio, a Campobasso, la manifestazione “Il sorriso da record”, organizzata dall’Associazione Onlus Molisesorriso con il patrocinio del Comune. Un evento dove sport e sociale si uniscono per raggiungere due obiettivi: entrare nel Guinness dei primati con la partita di pallavolo più lunga del mondo e con il maggior numero di partecipanti e raccogliere fondi per combattere la povertà educativa dei bambini delle fasce più deboli offrendo a un gruppo di loro l’opportunità di praticare attività sportive pomeridiane. Una no

stop, dunque, che vedrà alternarsi atleti e amanti dello sport in un palcoscenico naturale, quello di corso Vittorio Emanuele, in un clima di festa e spirito sportivo. A fare da cornice all’evento, da oggi e fino a domenica, anche degustazioni enogastronomiche, street food, aree tecniche, attività sportive e DJset.