Il Sole 24 Ore racconta il progetto tra l’istituto “Pilla” e il carcere di Campobasso

L’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore ‘Leopoldo Pilla’ di Campobasso è approdato sulle pagine dell’importante quotidiano economico-finaziario ‘Il Sole 24 Ore’ grazie al progetto che la scuola ha attivato quattro anni fa con il Carcere di Campobasso. “Un progetto inclusivo di integrazione tra scuola e territorio”, così come ha spiegato la dirigente scolastica, Rossella Gianfagna, e grazie al quale due detenuti della casa circondariale del capoluogo potranno affrontare a breve gli esami di Stato. “Sono i primi che arrivano a completare il percorso scolastico messo a punto con il carcere”, racconta Soldavini, il giornaliste de “Il Sole 24 Ore” che ripercorre le tappe di un processo che ha permesso il raggiungimento di simili obiettivi.

L’iniziativa, nata da una felice intuizione della dirigente per “far fronte a esigenze logistiche come la manutenzione dell’Istituto, ha preso il via con uno scambio tra prestazione d’opera e formazione a 360 gradi a favore dei detenuti”, diventando nel corso degli anni un progetto molto più ampio, capace di istillarsi davvero in quel concetto di ‘rete’ che chiama le istituzioni a operare per il bene del territorio nel quale operano.

