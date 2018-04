Il sito web dei Misteri torna on-line con una nuova veste grafica e tante novità

CAMPOBASSO. Torna on-line rinnovato e aggiornato con tante novità il sito web dei Misteri di Campobasso su iniziativa dell’Associazione Misteri e Tradizioni. A partire da una veste grafica, più immediata e accattivante, alle notizie e curiosità inerenti i singoli ingegni, il Museo, l’Associazione e la descrizione dell’intero tragitto della sfilata prevista ogni anno la domenica di Corpus Domini. Il nuovo sito offre, inoltre, la possibilità di prenotare con un click la visita al Museo e il pass di accredito per la domenica con tutti i collegamenti social e le news aggiornate sugli eventi inerenti l’Associazione. L’amore per la città e la sua tradizione secolare di tutti coloro che continuano a credere in questo progetto di valorizzazione delle preziosità presenti sul territorio, hanno consentito questa nuova veste on-line anche e soprattutto grazie al contributo dei tanti sponsor tra cui: Accademia Britannica, Panetteria Punto caldo Iannone, Stampamik, Gioca Giò, Moligel, Pistilli distribuzioni, B&B Le Notti, Milestin, Techtronic, Di Palma Organetti e Ottica De Rensis e in particolare di Giuliano Graphic che ha curato la realizzazione del sito e il progetto grafico.

Clicca qui per vedere il nuovo sito web.

